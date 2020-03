Paços de Ferreira vence nas Aves e foge aos últimos lugares da I Liga O Paços de Ferreira conseguiu hoje o segundo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, em encontro da 23.ª jornada. desporto Lusa desporto/pacos-de-ferreira-vence-nas-aves-e-foge-aos_5e5bee048297b21295be8308





Pedrinho, aos 27 minutos, Hélder Ferreira, aos 49, e Adriano Castanheira, aos 72, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto de Pepa, enquanto Welington Júnior faturou para os locais, aos 44.

A formação da 'Capital do Móvel', 16.ª classificada, passou a somar 22 pontos, contra 16 do Portimonense, 17.º e penúltimo, e 13 do Desportivo das Aves, as duas formações que se encontram abaixo da 'linha de água'.

