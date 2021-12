"A época não tem corrido muito bem [ao Santa Clara], estão com um treinador interino e venceram o último jogo. É uma equipa com muita qualidade, de processos simples, um ataque em profundidade com o Rui Costa e o Jean Patric, o Morita a pegar no jogo e o Lincoln a ser um 'vagabundo' nas várias posições. Vai ser muito difícil, mas também temos as nossas qualidades", disse César Peixoto, na conferência de antevisão.

O técnico pacense assegurou ter estudado bem os açorianos e saber como ferir o Santa Clara, mostrando-se esperançado numa vitória.

"Será importante a vitória, para voltarmos a dar alegrias na Mata Real, um campo tradicionalmente difícil e queremos que continue a ser", sublinhou.

César Peixoto estreou-se com um triunfo em Tondela, por 1-0, na jornada anterior, quebrando um longo jejum na formação pacense, agora "mais confiante e feliz".

"O balneário, com uma vitória, está mais feliz, mais descontraído. A vitória esvaziou um pouco a tensão e temos de potenciar o clima positivo e melhorar os jogadores individualmente, para também melhorar o coletivo. Esse é o nosso trabalho, animado, coeso, com bom ambiente, muito confiante para o presente e para o futuro", afirmou.

O técnico assegurou que "os jogadores estão recetivos, com vontade e confiança" para "criar uma ideia ganhadora", confirmando o potencial que reconhece no plantel e, ao mesmo tempo, afastando o tema sobre eventuais reforços.

"Quando recebi a proposta, fiz um estudo ao pormenor deste plantel, há qualidade para melhorar e temos confiança no nosso trabalho. Não houve conversas nesse sentido, estamos muito focados nestes dois jogos para acabar bem o ano. Depois logo veremos o que poderemos precisar ou não. Acredito na equipa que tenho", concluiu.

As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na classificação, na segunda metade da tabela, com ligeira vantagem dos nortenhos.

O Paços é 11.º, com 14 pontos, contra 13 do Santa Clara, no 14.º lugar.

O jogo realiza-se no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 17:00, e terá arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

