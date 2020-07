Um golo de Steven Vitória, aos 36 minutos, na conversão de uma grande penalidade, colocou os 'cónegos', já há muito com a sua situação definida, na frente, mas Marco Baixinho, aos 75, empatou o jogo e permitiu à sua equipa respirar mais um pouco na luta pela manutenção.

O empate deixa o Moreirense instalado num cómodo oitavo lugar, com 43 pontos, enquanto o Paços é 13.º, com 35, mais cinco do que a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, numa altura em que estão em jogo seis pontos.

VR // VR

Lusa/fim