Paços de Ferreira e Boavista abrem jornada marcada pelo 'clássico' Paços de Ferreira e Boavista dão hoje o 'pontapé de saída' na 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada pelo 'clássico' FC Porto-Benfica, os dois primeiros classificados, que poderá revelar-se decisivo na luta pelo título.





O jogo de hoje opõe duas equipas em situações distintas: os pacenses perderam nas duas últimas rondas e ocupam a 'perigosa' 16.ª posição -- primeira acima da zona de despromoção -, enquanto os boavisteiros venceram os dois derradeiros encontros, ocupando um tranquilo oitavo lugar.

As atenções na 20.ª jornada da I Liga estão concentradas no Estádio do Dragão, palco do confronto de sábado entre FC Porto, segundo classificado, e Benfica, campeão nacional e líder destacado da prova, na qual venceu as últimas 16 partidas.

A equipa portuense foi, precisamente, a única a derrotar o Benfica do campeonato, na primeira volta, ao impor-se por 2-0 em pleno Estádio da Luz, um resultado que precisa de repetir para recuperar parte dos sete pontos de atraso em relação ao rival lisboeta.

Também no sábado, o Sporting de Braga, que desalojou o Sporting do terceiro lugar há uma semana, ao impor-se por 1-0 na receção aos 'leões', recebe o Gil Vicente (12.º), enquanto a equipa de Alvalade, quarta posicionada, recebe no domingo o Portimonense, 17.º e penúltimo colocado.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 fev:

Paços de Ferreira - Boavista, 20:30

- Sábado, 08 fev:

Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30

Belenenses SAD - Santa Clara, 15:30

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30

- Domingo, 09 fev:

Tondela - Marítimo, 15:00

Moreirense - Vitória de Setúbal, 15:00

Sporting - Portimonense, 17:30

Desportivo das Aves - Rio Ave, 20:00

