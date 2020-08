Em comunicado partilhado nas redes sociais, "o FC Paços de Ferreira anuncia a chegada do avançado João Pedro, com uma ligação válida para as próximas três temporadas".

O avançado, de 23 anos, nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, e no arquipélago fez a sua formação, entre o União Micaelense e o Santa Clara, clube pelo qual se estreou na equipa sénior, em 2013, com 17 anos. Seguiram-se o Gil Vicente e o Trofense, antes de ingressar no Vitória de Guimarães, na época passada.

Na 'cidade berço', João Pedro participou em 13 jogos e marcou três golos pela equipa principal, aos quais se somam mais 14 jogos e 11 tentos pela formação B.

João Pedro é o quinto reforço confirmado pelos 'castores'.

CYA // AMG

Lusa/Fim