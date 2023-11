Pablo Villar, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 11.ª jornada, teceu grandes elogios à equipa comandada por João Pedro Sousa mas, ainda assim, manifestou-se preparado para conquistar os três pontos.

"O Famalicão, a nível individual e coletivo, é uma das melhores equipas do campeonato. Por isso, será um jogo muito difícil. Teremos de ser solidários e saber sofrer, mas as nossas expetativas são boas", salientou o técnico.

O treinador da formação de Vizela abordou a importância da estabilidade no setor defensivo para trazer confiança ao grupo e regressar às vitórias.

"Não tivemos derrotas nos últimos quatro jogos fora e fechámos a nossa baliza nos últimos três. Isso dá confiança para sermos mais competitivos e solidários. Sentimos mais confiança", reforçou ainda.

Pablo Villar salientou também a importância do apoio dos adeptos no processo de crescimento da equipa e enalteceu o papel preponderante que tiveram na vitória dos vizelenses frente ao Casa Pia, na jornada anterior.

"Os adeptos que foram a Rio Maior deram-nos uma força extra. Houve uma união muito forte entre os jogadores e os adeptos. Ajudaram-nos e espero que amanhã [sábado] aconteça o mesmo, que nos ajudem do início ao fim, para no final podermos festejar todos juntos", desejou.

O Vizela, 14.º classificado, com nove pontos, recebe no sábado, às 18:00 horas, o Famalicão, em oitavo lugar, com 15, numa partida que será arbitrada por Bruno Pires Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

