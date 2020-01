Pablo Quintanilla: “Estou muito motivado para o Dakar” Pablo Quintanilla é, sem dúvida, um forte candidato à vitória no Dakar 2020. Pouco antes de partir para a Arábia Saudita, o piloto treinou em Marrocos para se preparar da melhor forma possível para o rally mais difícil do mundo. desporto MotoSport desporto/pablo-quintanilla-estou-muito-motivado-para-o_5e0de5d39057451c02f27f80





Pablo Quintanilla é, sem

dúvida, um forte candidato à vitória no Dakar 2020. Pouco antes de partir para

a Arábia Saudita, o piloto treinou em Marrocos para se preparar da melhor forma

possível para o rally mais difícil do mundo.

“Sinto-me muito bem, feliz e

muito motivado depois das duas últimas corridas que fiz. Vencer o Rally do Atacama

foi super importante para mim porque não estava, de todo à espera. Depois, ainda

consegui terminar em segundo em Marrocos”, relembrou Quintanilla.

O piloto da Husqvarna realça

que são muitos os pilotos com capacidades para chegar à vitória e que, por isso

mesmo, esta será uma edição muito competitiva. “Ano após ano os tempos vão

ficando cada vez mais próximoss, as motos e os pilotos vão evoluindo e impondo

um ritmo cada vez mais elevado. Penso que a chave para a corrida será cometer

menos erros e aproveitar as oportunidades que surgem para ganhar tempo”.

Apesar de ter alcançado bons resultados este ano, o chileno sublinha que ainda sente muitas dores no pé, especialmente quando está muito tempo seguido em cima da mota. “Estou a tentar treinar da melhor maneira possível com muita fisioterapia e preparação física no ginásio. Quanto à lesão, ainda não estou totalmente recuperado. Tenho alguns meses pela frente, até porque, provavelmente, preciso de fazer mais uma ou duas operações, mas estou muito feliz e muito motivado com o Dakar”.

Com as novas regras da

competição, Pablo Quintanilla explica que, desta vez, a estratégia terá de ser

um pouco diferente. “Este ano será mais difícil ter uma estratégia porque

teremos o road book na mesma manhã, em 4 ou 6 etapas, e isso muda bastante a a

forma como encaramos a corrida. Há dias em que não teremos nenhuma informação

sobre como será a etapa e isso vai, com certeza, complicar as coisas”. O piloto

acrescenta ainda que “vai ser fundamental, mais do que ser um piloto veloz, ser

um piloto constante”, o que lhe permitirá estar entre os primeiros lugares

durante as etapas, e aproveitar as oportunidades que possam surgir durante toda

a prova.

Avizinha-se uma prova difícil, na qual os pilotos terão de enfrentar um território desconhecido, com novas regras e que será, sem dúvida, uma aventura inesquecível para todos eles. Uma das questões mais polémicas deste Dakar 2020 tem sido a cultura da Arábia Saudita que começou a gerar alguns problemas, ainda antes do arranque da prova. “É algo novo para todos. Pessoalmente, eu gosto de conhecer culturas diferentes, vai ser algo estranho porque há coisas às quais estamos habituados e que não poderemos fazer. As relações com as pessoas, a linguagem, especialmente com as mulheres que também é bastante difícil… Mas não nos podemos esquecer que estamos numa corrida e esse vai ser o meu foco. Apesar da minha lesão no pé, estou em muito boa forma, com um ritmo muito bom na moto e com muita velocidade, o que me deixa bastante satisfeito”.

Foto: Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing