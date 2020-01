Pablo Quintanilla, Dakar 2020: “Um dia, ainda quero alcançar a vitória” O vencedor da penúltima etapa do Rally Dakar, Pablo Quintanilla, entrou no 12º e último dia de corridas na Arábia Saudita com uma diferença de 13 minutos em relação líder da prova. O chileno conseguiu terminar a etapa 12 na 5ª posição, o que lhe assegurou o segundo lugar no pódio. desporto MotoSport desporto/pablo-quintanilla-dakar-2020-um-dia-ainda_5e22dad8d1023a1c08d4d74c





“Sinto-me incrível. Passar a maior parte de 2019 em recuperação e agora estar aqui com o meu melhor resultado de sempre, deixa-me extremamente grato. Nunca pensei que estaria nesta posição no início da corrida. Gostaria de agradecer à equipa pelo trabalho duro durante estas duas semanas. Eles fizeram um trabalho incrível”, explicou Quintanilla.

Pablo Quintanilla abriu a etapa final do Rally Dakar deste ano para terminar em quinto, a pouco mais de três minutos do vencedor da etapa, José Ignacio Cornejo. Ao conquistar o segundo lugar, Quintanilla garante assim o seu melhor resultado de sempre na prova, o que, após a lesão sofrida na prova do ano passado, é, sem dúvida, uma grande conquista.

“No geral, a minha corrida correu muito bem, foi um evento difícil para todos e o principal objetivo foi sempre alcançar a meta. Um pódio no Dakar é um sonho tornado realidade, especialmente depois de um ano tão difícil. Um dia, ainda quero alcançar a vitória, por isso vou trabalhar muito e voltar no próximo ano”, disse o piloto chileno.

Foto: Rockstar Energy Husqvarna