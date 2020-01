Pablo Quintanilla, Dakar 2020: “Dei o meu máximo desde o início até ao final” Pablo Quintanilla voltou a vencer no Rally Dakar depois de uma etapa complicada, de 379 km cronometrados, que ligou Shubaytah a Haradh. desporto MotoSport desporto/pablo-quintanilla-dakar-2020-dei-o-meu-maximo_5e204cf0bcbd0b1bf5bc8493





O dia começou com um espetáculo que se estendeu ao longo de 80 quilómetros pelas mais belas dunas do país. O piloto chileno voltou a ter sucesso nesta prova que é a mais difícil do mundo, depois de somar mais uma vitória.

“Estou muito contente pela etapa de hoje. Ganhar uma etapa no Dakar é sempre bastante bom. É um sentimento muito especial. Dei o meu máximo desde o início até ao final”, revelou Quintanilla.

O piloto da Rockstar Energy Husqvarna permanece na segunda posição da classificação geral, a 13m56 de Ricky Brabec, a quem conseguiu ganhar algum tempo no dia de hoje.

“Ganhei a etapa e correu tudo muito bem. Consegui retirar um tempo importante ao líder, o que é sempre difícil de conseguir nesta altura, a menos que aconteça alguma coisa”.

Foto: Rally Dakar