Ott Tanak: "Sei bem a paixão que há neste país pelos ralis" Dream Team. A Hyundai vai ter uma autêntica equipa de sonho na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, que será disputada esta sexta-feira e sábado, nas famosas classificativas de terra da região de Fafe e Felgueiras. Além do tricampeão nacional e vice-campeão da Europa, Bruno Magalhães, que estará ao volante do renovado





Dream Team. A Hyundai vai ter uma autêntica equipa de sonho na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, que será disputada esta sexta-feira e sábado, nas famosas classificativas de terra da região de Fafe e Felgueiras. Além do tricampeão nacional e vice-campeão da Europa, Bruno Magalhães, que estará ao volante do renovado Hyundai i20 R5, agora navegado por Carlos Magalhães, a equipa portuguesa também servirá de anfitriã à aguardada participação da campeã do Mundo de Ralis, a Hyundai Motorsport, que trará a Portugal os estónios Ott Tanak e Martin Jarveoja, e os espanhóis Dani Sordo e Carlos del Barrio, ao volante dos Hyundai i20 Coupe WRC.

“Conheço os adeptos portugueses e sei bem a paixão que há neste país pelos ralis”, começou por afirmar Ott Tãnak, na cerimónia conduzida pelo CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro. “O nosso grande objetivo é preparar o Rali do México e fazer já algum trabalho para o Rali de Portugal. Cada quilómetro e cada troço que faço com o carro em competição deixa-me cada vez mais confiante. Vamos tentar andar rápido e dar espetáculo”, referiu o campeão do Mundo de 2019, que recentemente conseguiu o seu primeiro pódio ao serviço da Hyundai, no Rali da Suécia.

Dani Sordo também pretende ganhar ritmo para a prova mexicana, onde fará a sua estreia na época de 2020 do WRC, mas o piloto espanhol foi o grande protagonista do Rally Serras de Fafe em 2019, que venceu ao volante do Hyundai 120 R5. “Correr em Portugal é quase como correr em casa, não só porque gosto dos troços mas também porque há muitos adeptos que vêm de Espanha e se juntam ao público português”, apontou Dani Sordo. “Estou muito motivado para o meu regresso ao WRC, dentro de duas semanas, por isso nada melhor do que voltar a ganhar ritmo com o carro aqui em Fafe e Felgueiras”.

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães são a grande aposta do Team Hyundai Portugal para recuperar o título do Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto destacou a confiança da marca no projeto. “O facto de termos a Hyundai Motorsport a correr em Portugal é também um bom sinal para a nossa equipa e é algo que nos dá ainda maior motivação. Como já pude referir, com o renovado Hyundai i20 R5 estou convencido que temos todas as condições para lutar pela vitória em qualquer tipo de piso, inclusive num rali duro e exigente como deverá ser este Rally Serras de Fafe e Felgueiras”, concluiu Bruno Magalhães, que em 2020 vai reeditar a dupla com o experiente Carlos Magalhães.