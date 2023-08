Os dois jogadores, que se sagraram campeões do Mundo em 2022 no Qatar, continuam a ser peças indispensáveis nas escolhas do selecionador Lionel Scaloni e estão nos eleitos para os jogos com o Equador, em 07 de setembro, e Bolívia, 12 de setembro.

Otamendi, de 35 anos, é o capitão dos 'encarnados' e está a cumprir a quarta época no Benfica, enquanto Di Maria, também de 35 anos, regressou esta época ao clube e tem estado em destaque, com dois golos apontados em três partidas oficiais.

O Benfica revelou ainda que o guarda-redes Trubin, reforço do clube para esta época, está nos convocados da Ucrânia para os jogos frente a Inglaterra (09 de setembro) e Itália (12 de setembro), enquanto o avançado Musa é aposta da Croácia para os embates com Letónia (08 de setembro) e Arménia (11 de setembro), ambos na qualificação para o Europeu de 2024.

Já o central Morato foi chamado aos sub-23 do Brasil para dois particulares frente aos sub-23 de Marrocos, agendados para 07 e 11 de setembro.

