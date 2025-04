Piastri, que largou da segunda posição, aproveitou uma penalização de cinco segundos imposta ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull) para saltar para o comando da corrida durante as paragens nas boxes, cortando a meta com 2,843 segundos de vantagem sobre o campeão do mundo, segundo classificado, e 8,104 face ao monegasco Charles Leclerc, que deu o primeiro pódio à Ferrari.

Com estes resultados e o quarto lugar do britânico Lando Norris (McLaren) em Jeddah, Oscar Piastri é o novo líder do campeonato, com 99 pontos, mais 10 do que Norris e 12 acima de Verstappen.

