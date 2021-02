A jovem número três mundial, de 23 anos, venceu a 71.ª do ranking pelos parciais 6-2, 6-2 em apenas uma hora e seis minutos, numa partida disputada na Rod Laver Arena.

A campeã do Open da Austrália de 2019 segue assim para as meias finais do primeiro 'major' da temporada que decorre até 21 de fevereiro, em Melbourne Park, onde deverá encontrar a vencedora do encontro entre a norte-americana Serena Williams e a romena Simona Halep.

