Este ano a novidade muito aguardada era a do novo Troféu Aprilia Tuono CUP, Troféu cujo Promotor é Paulo Vicente que, fruto da boa evolução do Troféu ZCUPm decidiu aumentar o desafio, elevando a fasquia, com uma nova e mais potente Hyper Naked.

A adesão de pilotos do anterior Troféu ZCUP foi notória e muitos fizeram o upgrade para a nova classe, fazendo no entanto crescer o número total de pilotos que participam nos dois Troféus. De notar que tanto no Troféu Tuono CUP como no Troféu ZCUP estão inscritos pilotos Rookies que correm pela primeira vez em velocidade.

Hélder Monteiro – Um dos Rookies do Troféu Aprilia Tuono CUP

Na primeira prova do CNV estavam inscritas 7 Aprilias Tuono no Tuono CUP, 5 Kawasaki Z900s no Troféu ZCUP e apenas 4 motos no TLC. A Pole Position foi conseguida por Paulo Vicente, em Aprilia Tuono, com um tempo de 1.51,708, seguido de João Curva do TLC na sua R1 com 1.52,448 e por Miguel Vilares em Kawasaki Z900 com o tempo de 1.52,787. Interessante vermos na primeira linha da grelha um representante de cada Troféu, realidade que deixava antever uma boa disputa dos 3 primeiros lugares da classificação geral.

Na primeira corrida o piloto Duarte Amaral realizou um Hole Shot impressionante e colocou a sua Aprilia Tuono na frente do pelotão. Na segunda volta já Vicente, com o número 62, recuperava a liderança nunca mais a largando até final. A disputa pelo dois lugares seguintes do pódio foi realizada por Amaral com o número 10 e por João Curva do TLC com o número 54, este último levou a melhor a Amaral que na última volta alargou uma trajectória deixando Curva passar por dentro. Impressionante foi a prestação de Anselmo Vilardebó que ainda a recuperar de uma intervenção cirúrgica conseguiu o terceiro lugar do Pódio do TuonoCUP e realizou na última volta um tempo canhão de 1.52.466 melhorando em quase 4s o seu tempo de qualificação.

Anselmo Vilardebó – #12 do Troféu Aprilia Tuono CUP

Assim o pódio do Tuono CUP foi preenchido do 1º ao 3º lugar, por Paulo Vicente , Duarte Amaral e Anselmo Vilardebó, respectivamente. Já no Troféu ZCUP o 1º lugar foi para Miguel Vilares seguido de Luis Franco e Miguel Sousa.

Na segunda corrida houve troca de posições na Grelha de Partida entre Paulo Vicente e Miguel Vilares pois o acordo entre ambos era de que cada um iria realizar uma Corrida em cada Troféu, TuonoCUP e ZCUP. Esperava-se por isso que Miguel Vilares, agora na Aprilia Tuono e a sair do primeiro lugar da Grelha viesse a liderar bem cedo a 2ª Corrida.

Miguel Vilares liderou a 2ª Corrida do princípio ao fim

E assim foi, a Aprilia Tuono 62 agora pilotada por Miguel Vilares arrancou na frente e liderou até final. Paulo Vicente na sua Z01 conseguiu fazer um bom arranque colocando-se em 2º lugar na frente das restantes Aprilia e de João Curva na sua R1 que devido a um mau arranque estava apenas em 5º lugar na 1ª volta, tendo vindo a recuperar até final das 10 voltas chegando ao 3º lugar da geral. Vilardebó ficou parado na Grelha de Partida, sem que a conseguir arrancar a sua Tuono, e acabou por voltar à corrida mas a rodar sozinho até final da corrida. Na frente da corrida Vilares distanciava-se tendo atrás de si Duarte Amaral, também em Aprilia Tuono, que a rodar consistentemente no segundo .52 chegou a aproximar-se de Vilares.

Paulo Vicente – Vencedor da 1ª Corrida à Geral e 1º no Pódio das Aprilia Tuono

No final no Pódio da segunda corrida das Tuono ficou Vilares em 1º, Amaral em 2º e em 3º foi desta vez Pavel Bogdanov, a conquistar o último degrau. No Troféu ZCUP a 1ª posição foi para Paulo Vicente ( na classificação oficial da 2ª Corrida aparece trocado Vilares ) seguido por Luis Franco e Ricardo Pires, em 2º e 3º lugar respectivamente.

No Troféu TLC foi João Curva que se sagrou vencedor nas duas Corridas seguido de Pedro Dias e Fernando Mercier. Um destaque especial fica para os pilotos Rookies Jorge Montereal na ZCUP e Hélder Monteiro e Jorginho Figueiredo no Troféu Tuono CUP tendo os 3 evoluído muitíssimo desde as sessões de treino e qualificação, retirando segundos aos seus tempos a cada volta.

Jorge Montreal, um dos Rookies na ZCUP, recebe algumas “dicas ” de Miguel Franco de Sousa e de Francisco Sande e Castro.

A próxima Prova será no “carrossel” do Circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no fim de semana de 19/20/21 de Junho.

