"Nós antecipamos que durante o fim de semana teremos, em termos globais, um número superior 150.000 pessoas a passar pelo circuito, sendo que a maior concentração será naturalmente no domingo, que deverá ultrapassar as 60.000", disse Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve, numa conferência de imprensa em que foi apresentado o dispositivo de segurança do evento.

Os organizadores da primeira prova da época antecipam que a maior parte das deslocações ao recinto serão feitas de motociclo e esperam que aqueles que vierem de automóvel estacionem nos locais previstos em Portimão e Lagos e apanhem os autocarros postos à disposição, cujo número foi duplicado para a edição deste ano.

"Para este ano temos cerca de 50 autocarros a fazer os 'transfers' de Portimão e de Lagos para o circuito, além dos autocarros que fazem a distribuição do público à volta das bancadas para facilitar também o processo de ingresso na bancada", afirmou o responsável do circuito.

Paulo Pinheiro considerou ser uma "responsabilidade" o facto de pela primeira vez desde 2006 o Campeonato do Mundo começar na Europa, neste caso em Portugal.

"A nossa expectativa é que o evento preencha as expectativas dos espetadores e por isso estamos a criar um grande espetáculo para o público", acrescentou.

Entre o dia 24 (sexta-feira) e o dia 26 de março (domingo), no âmbito do evento, a GNR vai implementar um dispositivo especial, de modo a garantir a segurança de todos os intervenientes no evento e a regular fluidez nos principais itinerários de acesso ao Algarve e ao próprio complexo desportivo.

A MotoGP é a categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, cujo campeonato de 2023 arranca em Portugal, este fim de semana, terminando em 26 de novembro, em Valência.

FPB // AJO

Lusa/Fim