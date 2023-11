"Não vou mudar a minha opinião sobre o VAR todas as semanas conforme tenhamos vantagem ou desvantagem", frisou Roger Schmidt, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão da partida da Taça de Portugal frente ao Famalicão.

O técnico, que já anteriormente se tinha manifestado contra a introdução do VAR no futebol, explicou então que a sua opinião "é geral" e tem por case "cinco ou seis anos de experiência e diferentes países".

"É a minha opinião. Preferia que o árbitro assistente tivesse tomado a decisão correta em campo", concluiu o treinador, referindo-se ao segundo golo da vitória por 2-1 sobre o Sporting, no dérbi da 11.ª jornada do campeonato.

Sobre a partida com o Famalicão, disse estar "feliz por ter terminado a interrupção para as seleções" e por os jogadores poderem voltar a "focar-se a 100% no Benfica até março", e revelou que Kokçu, recuperado de lesão, vai jogar alguns minutos, mas lembrou que o médio "precisa de alguns jogos para voltar a estar a 100%".

Por outro lado, questionado sobre a posição que idealiza para João Neves, que em alguns dos últimos jogos alinhou na ala direita do meio campo, Schmidt lembrou que teve de "encontrar soluções" para "resolver problemas no plantel", mas reconheceu que "ao olhar para trás, não faz muito sentido" desviar o jogador da sua posição habitual.

"O João Neves é um daqueles jogadores que podes colocar em qualquer posição e ele joga bem. Mas é claro que queremos ter os jogadores nas melhores posições. Às vezes, isso não é possível, como expliquei, mas é bastante claro que ele é mais um médio centro do que um jogador de flanco", assumiu.

O Benfica recebe o Famalicão no sábado, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

Os 'encarnados', que vêm de uma vitória frente ao Sporting (2-1) na I Liga, eliminaram o Lusitânia dos Açores na ronda anterior (4-1, fora), enquanto o Famalicão afastou o Camacha (5-0, fora).

SYL // AMG

Lusa/Fim