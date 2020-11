A vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal de MotoGP reforçou a ideia que tenho há muito tempo: muito sortuda é a nossa geração por ver ser reescrita a história do motociclismo português!

Sim, é verdade. À boa maneira portuguesa, preocupamo-nos mais em dizer o que está mal na modalidade em Portugal do que a perceber que a história está a acontecer à nossa frente… e não sabemos quando se irá repetir!

Rui Gonçalves foi o primeiro português a vencer uma prova do campeonato do mundo de Motocross!

(Foto: KTM)

Cresci a ver os pilotos portugueses terem dificuldade em apurar-se para uma corrida de umcampeonato do mundo de Motocross… mas também vi oLuís Serraa marcar os primeiros pontos de um luso no Mundial de MX… e oRui Gonçalvesa vencer quatro Grandes Prémios em 2009 e a lutar pelo título de MX2 até à última ronda!

Bernardo Villar (30) e Paulo Marques (31) foram os primeiros portugueses a vencer etapas do motivo Rally Dakar em motos!

Cresci a ver lendas como o Stephane Peterhansel noDakar… mas também vi oAntónio Lopesa abrir o caminho dos portugueses em 1991, oPedro Amadoa chegar ao fim da prova em 1992 e oPaulo Marquesa vencer a sua primeira etapa em 1997! Em 2002 foi a vez doBernardo Villar!

A vitória na Taça FIM Júnior de Enduro em 2000 abriu as portas de equipas como a KTM Farioli no campeonato do mundo de Enduro!

(Foto: Motojornal)

Cresci a ver os italianos, os franceses e os finlandeses a dominarem o campeonato do mundo de Enduro… mas também pude ver o Hélder Rodrigues na mítica equipa KTM Farioli, o Paulo Gonçalves na equipa oficial da Gas Gas e o Luís Correia na Beta de fábrica!

Gonçalo Reis venceu a Taça do Mundo de Enduro Open em 2019 e 2020

Cresci a procurar no meio da tabela os nomes dos pilotos portugueses em provas internacionais… mas também assisti em 2020 ao Gonçalo Reis a terminar invicto na Taça do Mundo de Enduro Open 2T, vencendo a competição na frente do Gonçalo Sobrosa… também em 2020 assisti à conquista do segundo título de campeão europeu de Bajas por parte do Tiago Santos… e, ainda em 2020, o Micael Simão foi vice-campeão do mundo absoluto de Bajas, campeonato em que o Pedro Bianchi Prata triunfou na classe Veteranos!

Joaquim Rodrigues (do lado direito) foi o primeiro e único português até hoje a subir ao pódio de uma prova do campeonato norte-americano de Supercross!

(Foto: Facebook Joaquim Rodrigues)

Cresci a ver o Supercross norte-americano na televisão, em cassetes VHS que apareciam meses depois das corridas terem tido lugar… mas também tive a oportunidade de ver oJoaquim Rodriguesa subir ao pódio de uma prova doAMA Supercrossem Pontiac em 2005!

Rúben Faria (do lado esquerdo) foi o primeiro português a conseguir alcançar a 2.ª posição final no Rally Dakar

(Foto: KTM)

Cresci a vibrar com as reportagens diárias do Dakar na televisão, admirado pela valentia daqueles pilotos que conduziam e navegavam a altas velocidades no deserto… mas também vi 3 portugueses no Top 10 numa edição da mais importante prova de Todo-o-Terreno em todo o mundo: Hélder Rodrigues, Rúben Faria e Paulo Gonçalves!

Hélder Rodrigues foi o primeiro luso a subir ao pódio do Rally Dakar e foi também o primeiro português campeão do mundo numa modalidade do motociclismo

(Foto: Facebook Hélder Rodrigues)

Cresci a ver a seleção portuguesa de Enduro a ter dificuldades em entrar no Top 10 nosISDE… mas também vi Portugal a terminarduas vezes na 4.ª posiçãona mais antiga prova por seleções do mundo!

Luís Correia foi um dos pilotos que melhores resultados alcançou por Portugal nos ISDE. Na foto, LC na edição de 2009 disputada na Figueira da Foz

(Foto: Facebook Luís Correia)

Cresci a ver grandes lendas dos Rally Raids como Gilles Lalay, Richard Sainct, Fabrizio Meoni, Edi Orioli e Jordi Arcarons… mas também tive a felicidade de verHélder RodriguesePaulo Gonçalvesa sagrarem-secampeões do mundo de Rallies Cross Country!!!

Paulo Gonçalves foi campeão mundial de Rallies Cross Country em 2013

(Foto: Honda)

Onde quero chegar com esta conversa? Cresci a ver o português mentalizar-se que era menos capaz que o estrangeiro… que não tinha o mesmo material… que não tinha as mesmas pistas para treinar… mas HOJE podemos dizer com ORGULHO que talento não falta no nosso país e que vale a pena fazer sacrifícios como os que fizeram todos os nomes mencionados neste texto!

Miguel Oliveira largou da pole position e liderou todas as 25 voltas do Grande Prémio de Portugal de MotoGP

A vitória do Miguel Oliveira não foi no Offroad, é certo… mas, mais uma vez, só provou que há uma grande diferença entre o piloto português e o piloto estrangeiro… custa tanto a um português chegar ao topo de uma modalidade do motociclismo que, quando a OPORTUNIDADE surge, o português NUNCA A DESPERDIÇA!