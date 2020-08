A vitória de Miguel Oliveira no MotoGP reforçou a ideia que tenho há muito tempo: muito sortuda é a nossa geração por ver ser reescrita a história do motociclismo português!

Sim, é verdade. À boa maneira portuguesa, preocupamo-nos mais em dizer o que está mal na modalidade em Portugal do que a perceber que a história está a acontecer à nossa frente… e não sabemos quando se irá repetir!

Cresci a ver os pilotos portugueses terem dificuldade em apurar-se para uma corrida de um campeonato do mundo de Motocross… mas também presenciei a primeira vitória de sempre do Rui Gonçalves no Mundial de MX2!

Cresci a ver lendas como o Stephane Peterhansel no Dakar… mas também vi o António Lopes a abrir o caminho dos portugueses em 1991, o Pedro Amado a chegar ao fim da prova em 1992 e o Paulo Marques a vencer a sua primeira etapa em 1997!

Cresci a ver os italianos, os franceses e os finlandeses a dominarem o campeonato do mundo de Enduro… mas também pude ver o Hélder Rodrigues na mítica equipa KTM Farioli, o Paulo Gonçalves na equipa oficial da Gas Gas e o Luís Correia na Beta de fábrica!

Cresci a ver o Supercross norte-americano na televisão, em cassetes VHS que apareciam meses depois das corridas terem tido lugar… mas também tive a oportunidade de ver o Joaquim Rodrigues a subir ao pódio de uma prova do AMA Supercross em Pontiac em 2005!

Cresci a vibrar com as reportagens diárias do Dakar na televisão, admirado pela valentia daqueles pilotos que conduziam e navegavam a altas velocidades no deserto… mas também vi 3 portugueses no Top 10 numa edição da mais importante prova de Todo-o-Terreno em todo o mundo: Hélder Rodrigues, Rúben Faria e Paulo Gonçalves!

Cresci a ver a seleção portuguesa de Enduro a ter dificuldades em entrar no Top 10 nos ISDE… mas também vi Portugal a terminar duas vezes na 4.ª posição na mais antiga prova por seleções do mundo!

Cresci a ver Stephane Peterhansel, Thierry Magnaldi e Gilles Lalay a virem à Baja Portalegre e não conseguirem ganhar aos pilotos portugueses… 30 anos depois temos o campeonato de Todo-o-Terreno mais forte da Europa e pilotos que dão cartas em Bajas em todo o mundo!

Onde quero chegar com esta conversa? Cresci a ver o português mentalizar-se que era menos capaz que o estrangeiro… que não tinha o mesmo material… que não tinha as mesmas pistas para treinar… mas HOJE podemos dizer com ORGULHO que talento não falta no nosso país e que vale a pena fazer sacrifícios como os que fizeram todos os nomes mencionados neste texto!

A vitória do Miguel Oliveira não foi no Offroad, é certo… mas, mais uma vez, só provou que há uma grande diferença entre o piloto português e o piloto estrangeiro… custa tanto a um português chegar ao topo de uma modalidade do motociclismo que, quando a OPORTUNIDADE surge, o português NUNCA A DESPERDIÇA! Parece que o Jack Miller e o Pol Espargaró não estavam a par deste facto…