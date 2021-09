O defesa Pape Cisse, aos 12 minutos, colocou o emblema do Pireu na frente do marcador, uma vantagem que foi dilatada pelo médio Andreas Bouchalaki (32), ainda antes do tempo de descanso.

Os anfitriões ainda encurtaram distâncias por Anastasios Karamanos, aos 72 minutos, mas continuam no fundo da tabela, ainda sem qualquer ponto.

O conjunto de Pedro Martins, que lançou o compatriota Rony Lopes no decorrer do segundo tempo, está no quarto posto, com quatro pontos, os mesmos de Panetolikos e AEK, todos a dois dos líderes Giannina e Volos.

