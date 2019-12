Oliver Solberg prepara WRC! E a Subaru? Começam a não restar muitas dúvidas que há um plano para Oliver Solberg no WRC. Tal como sucedeu com Kalle Rovanpera, que foi sendo preparado para chegar onde está agora, uma equipa oficial no WRC, também o filho do Campeão do Mundo de Ralis, Petter Solberg está a ser preparado para o Mundial de Ralis, desporto AutoSport desporto/oliver-solberg-prepara-wrc-e-a-subaru_5dfdfa5811db0d799fb09ece





Tal como sucedeu com Kalle Rovanpera, que foi sendo preparado para chegar onde está agora, uma equipa oficial no WRC, também o filho do Campeão do Mundo de Ralis, Petter Solberg está a ser preparado para o Mundial de Ralis, competição onde já se estreou, no Rali da Grã-Bretanha deste ano.



O plano passa por realizar várias provas do WRC em 2020 aos comandos do seu Volkswagen Polo GTI R5 (ou não só…), mas tudo isto pode ter como intenção uma ‘bomba’ bem maior. Costuma dizer-se que não há fumo sem fogo, mas apesar de já ter havido uns ‘zunzuns’ vindos do Japão, é muito cedo para dar quaisquer garantias. De qualquer forma, há quem jure a pés juntos que a Subaru se está a preparar para regressar ao WRC em 2022.

A acontecer, não será com o Impreza, mas sim um modelo inteiramente novo que está a ser desenvolvido atualmente para o mercado europeu.

Neste momento a marca estará ainda a “fazer contas” relativamente aos custos de uma participação no WRC, bem como parceiros para o projeto, pelo que certezas ninguém terá nesta altura. A recente notícia do fecho de atividade da Subaru nos ralis da Austrália, Ásia Pacífico, é um sinal estranho, mas pode simplesmente ser um passo atrás para dar mais tarde dois à frente.

Quanto a Oliver Solberg, corre há dois anos com a Subaru USA, sendo que a ligação à marca já existe. Resta dar-lhe sequência a outro nível.

“Estou muito excitado por ir ao Monte Carlo. O plano para este rali passa por ganhar experiência, mas eu quero aprender. Não tenho experiência do carro no asfalto, por isso será uma boa oportunidade”, disse. Haverá certamente gelo e neve mas também muito asfalto.

Há também hipótese de ir à Suécia, e nesse contexto fala-se também dum possível apoio da Skoda: “Estamos a falar com algumas equipas e a Skoda é uma delas. Espero que tudo esteja depois de Monte Carlo pois quero estar na Suécia. Eu quero guiar um R5 no WRC 2 ou WRC 3 na próxima temporada e esse é o meu sonho. E quero fazer o maior número de provas possíveis no WRC”.