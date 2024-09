Oliveira, que largou da oitava posição da grelha, cortou a meta a 11,749 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) em segundo, a 2,961 segundos, e Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 6,694.

Esta foi a primeira vitória de Márquez em corridas sprint, uma inovação no Mundial de MotoGP introduzida na temporada passada.

Já a segunda posição de Jorge Martín permitiu ao piloto madrileno ascender ao comando do campeonato, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que não foi além do nono lugar.

Márquez dominou as 11 voltas de fio a pavio, arrancando melhor do que toda a gente, a partir da 'pole position'. Desde a lesão sofrida em 2020, na segunda prova dessa temporada, que Márquez não exercia um domínio tão avassalador num Grande Prémio e foi o mais rápido nos treinos livres e na qualificação desta manhã.

No arranque, saiu na frente do pelotão, ganhando vantagem a cada volta que passava.

"Ainda tentei ir com ele mas foi impossível. Espero conseguir melhorar amanhã [domingo] para poder discutir a vitória na corrida principal", disse Jorge Martín, no final.

Já Marc Márquez mostrou-se aliviado com esta primeira vitória: "Sabe muito bem vencer diante deste público. No início estava muito tenso, mas depois comecei a soltar-me. É um resultado muito importante, a primeira vitória em corridas sprint".

Miguel Oliveira também arrancou bem, posicionando-se em quinto. Ainda se viu ultrapassado por Bagnaia na primeira volta, mas viria a recuperar a partir da quinta, não mais perdendo a posição.

Com estes resultados, Martín, que partiu para esta ronda com cinco pontos de atraso, é o novo comandante, com 279 pontos, mais três do que Bagnaia, que baixou a segundo.

Já o piloto português manteve o 13.º lugar, agora com 60 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP de Aragão.

AGYR // MO

Lusa/Fim