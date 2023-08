A atleta olímpica em Tóquio2020 não conseguiu posicionar-se, ao início, e acabou por fazer menos duas voltas do que as restantes, acabando por fechar no 46.º posto, longe do que pode fazer, no final da corrida.

A francesa Pauline Férrand-Prévot revalidou o título mundial, batendo a também gaulesa Luana Lecomte, segunda, e deixando a neerlandesa Puck Pieterse no terceiro lugar.

"A Raquel não conseguiu ter uma boa colocação na fase inicial e, ao longo da corrida, não subiu lugares. Acabou por pagar isso, e ficou um bocadinho abaixo da nossa expectativa", declarou o selecionador de BTT, Pedro Vigário, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Esta foi a última corrida com portugueses dos Mundiais de BTT, incluídos num evento que agrega as principais vertentes do ciclismo e que termina domingo em Glasgow, na Escócia.

SIF // PFO

Lusa/Fim