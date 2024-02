Kooij, de 22 anos, cumpriu os 182 quilómetros planos entre Al Aqah e Umm Al Quwain em 4:08.38 horas, batendo Merlier, vencedor da primeira e quarta etapas, hoje segundo, e o australiano Sam Welsford (BORA-hansgrohe), terceiro.

O campeão nacional de fundo, Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi 12.º classificado e o melhor da equipa na tirada, subindo a 125.º na geral.

Os primeiros lugares da geral não viram alterações de fundo e o australiano Jay Vine (UAE Emirates) segue líder, a duas jornadas do fim, 11 segundos mais rápido do que o compatriota Ben O'Connor (Decathlon AG2R), segundo, e 13 do que o companheiro de equipa norte-americano Brandon McNulty, terceiro.

No sábado, o pelotão sai do Museu de Abu Dhabi para a sexta e penúltima etapa, que culmina 138 quilómetros depois no promontório de Abu Dhabi, com nova chegada ao sprint em perspetiva.

