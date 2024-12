Alemanha, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Lituânia e Países Baixos são, por ordem alfabética, os países que apresentaram as respetivas candidaturas para acolher a principal competição de basquetebol da Europa em 2029.

Quatro destes oito candidatos serão anunciados como coanfitriões do Eurobasket2029, concluído o processo de seleção, em linha com o conceito de vários organizadores por evento, que foi introduzido com sucesso em 2015 e que está em vigor.

A Estónia e os Países Baixos são os únicos países desta lista que nunca foram anfitriões de uma fase final de um Campeonato da Europa, enquanto a Finlândia, que coorganiza a edição de 2025, aspira a tornar-se o primeiro anfitrião consecutivo.

Alemanha, Eslovénia, Espanha, Grécia e Lituânia são países que já ergueram o troféu e são considerados potências tradicionais do basquetebol europeu. Alemanha, em 1993, e Grécia, em 1987, conquistaram o título na condição de anfitriões.

"O facto de termos recebido oito candidaturas oficiais para acolher o Eurobasket2029 é uma prova do enorme alcance do evento na Europa", considerou o diretor executivo da FIBA, o checo Kamil Novak.

De acordo com o responsável da FIBA Europa, "as federações nacionais adotaram o já bem estabelecido formato multi-hospedagem não só como um motor de enorme crescimento para a competição em si, mas também como um meio de desenvolvimento do basquetebol em todos os cantos do continente".

O processo de seleção terá início com a FIBA Europa a avaliar detalhadamente todas as oito candidaturas e a decisão final sobre os quatro anfitriões será anunciada em maio de 2025.

Entretanto, a próxima edição do Europeu terá início em 27 de agosto de 2025 no Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia, e a final está prevista para 14 de setembro, em Riga.

APS // JP

Lusa/Fim