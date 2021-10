Aos 37 anos, o piloto natural de Gap, campeão do mundo entre 2013 e 2018 e em 2020, parte para o 10.º rali do ano com 190 pontos e uma vantagem de 24 sobre o britânico e seu companheiro de equipa Elfyn Evans, segundo classificado do campeonato e do Mundial de 2020.

Ogier pode assegurar o oitavo cetro, na penúltima prova do ano - o Mundial termina em Monza, em Itália, entre 18 e 21 de novembro -, caso ganhe sete pontos a Evans, que venceu a prova anterior, o Rali da Finlândia.

No entanto, são muitas as combinações possíveis, sobretudo tendo em conta a distribuição de pontos na 'power stage' (cinco para o mais rápido, quatro para o segundo, três para o terceiro, dois para o quarto e um para o quinto).

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que ocupa a terceira posição no campeonato, com 130 pontos (menos 60 do que Ogier), já está afastado da luta pelo título, podendo apenas empatar com Ogier, se vencer as duas provas e as duas 'power stages' e o francês não pontuar, mantendo-se em desvantagem por ter menos uma vitória.

Por isso, a Ogier basta terminar no sétimo lugar no Rali da Catalunha, se Evans não pontuar, ficando abaixo do 10.º posto e fora dos cinco primeiros na 'power stage'.

O francês também se sagra campeão caso vença o rali e Evans não pontue na 'power stage', independentemente do resultado do francês nesta especial.

Se for segundo (18 pontos), chega ao título se Evans ficar em quinto (10) ou abaixo, mas também se terminar em terceiro (18) e o britânico não for além do sexto (oito) e não pontuar na 'power stage'.

Caso conquiste o cetro, Ogier reforça o estatuto de segundo piloto mais títulos, a um do compatriota Sébastien Loeb, nove vezes campeão, entre 2004 e 2012. Seguem-se os finlandeses Tommi Mäkinen e Juha Kankkunen, com quatro campeonatos cada.

O Rali da Catalunha, sediado em Salou, vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, num total de 280,46 quilómetros, divididos por 17 especiais desenhadas em asfalto.

AGYR // JP

Lusa/Fim