Após as duas primeiras especiais disputadas, Ogier tem 0,9 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que pode conquistar este fim de semana o primeiro título da sua carreira. O norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) é o terceiro, a 1,7.

O piloto gaulês venceu a primeira superespecial da noite, terminando na terceira posição o segundo troço, resultado suficiente para manter a liderança à entrada do primeiro verdadeiro dia de competição, esta sexta-feira.

"O piso estava muito escorregadio", assumiu Ogier, que ainda acalenta remotas esperanças de conquistar um nono título mundial.

Com 41 pontos de atraso no Mundial, tem de conquistar pelo menos 11 pontos a Neuville no final desta ronda para ainda sonhar com um milagre na última prova, no Japão.

Para já, "está tudo a correr bem, mas a verdadeira ação começa amanhã [sexta-feira]", disse.

Thierry Neuville, que precisa de ganhar dois pontos ao estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que está no quinto lugar, pode perder 10 pontos para Ogier e 15 para o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) -- foi sétimo -- para garantir o cetro. No entanto, deu um toque numa barreira e danificou a carroçaria do seu Hyundai, que só poderá ser reparada sexta-feira à noite.

"Perdi a asa dianteira após tocar, de forma estúpida, num fardo de palha. Vai dificultar-me a vida. Por isso, não posso estar satisfeito", assumiu o piloto belga, de 36 anos.

Sexta-feira, os pilotos enfrentam seis troços com um total de 110 quilómetros cronometrados.

