Ogier herdou vitória que parecia certa de Rovanperä no Rali da Finlândia

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali da Finlândia, nona prova do Campeonato do Mundo, depois de o bicampeão mundial Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) se ter despistado no penúltimo troço, quando liderava confortavelmente.