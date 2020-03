OFICIAL: GP da Austrália de Fórmula 1 cancelado “Após a confirmação de que um membro da McLaren Racing Team deu positivo para o COVID-19, e a decisão da equipa de se retirar do Grande Prémio da Austrália, a Fórmula 1 e a FIA convocaram uma reunião com as outras nove equipas na noite de quinta-feira. Essas discussões foram concluídas com uma opinião maioritária desporto AutoSport desporto/oficial-gp-da-australia-de-formula-1_5e6acd2d99a1bc198002f100





“Após a confirmação de que um membro da McLaren Racing Team deu positivo para o COVID-19, e a decisão da equipa de se retirar do Grande Prémio da Austrália, a Fórmula 1 e a FIA convocaram uma reunião com as outras nove equipas na noite de quinta-feira. Essas discussões foram concluídas com uma opinião maioritária das equipas de que a corrida não deveria ir adiante. A Fórmula 1 e a FIA, com o total apoio da Australian Grand Prix Corporation (AGPC), tomaram a decisão de que toda a atividade da Fórmula 1 para o Grande Prémio da Austrália fosse cancelada”.

É desta forma que fica confirmado oficialmente o cancelamento do GP da Austrália de F1: “Sabemos que esta notícia é muito dececionante para os milhares de fãs que vinham assistir à corrida, e todos os portadores de bilhetes receberão um reembolso total”. Todas as partes levaram em consideração os enormes esforços da AGPC, Motorsport Australia, pessoal e voluntários para realizar a prova de abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020 em Melbourne, no entanto concluíram que a segurança de todos os membros da família da Fórmula 1 e da comunidade em geral, assim como a justiça da competição, têm prioridade”.