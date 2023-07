"Acredito que o talento português foi muito valorizado neste Campeonato da Europa e espero que estes jogadores continuem a crescer e a atingir mais finais", disse Joaquim Milheiro, à chegada da comitiva a Portugal, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O técnico fez um balanço "extremamente positivo" da participação da equipa na prova que decorreu em Malta, e disse que "só não foi excelente porque faltou o título", após a derrota (1-0) na final, frente à Itália, no domingo.

"No objetivo do processo de desenvolvimento dos atletas traçado pela FPF estamos muito satisfeitos. Os jogadores cresceram na abordagem e interpretação do jogo, e estão mais preparados para encarar as adversidades no seu caminho para a seleção AA", partilhou Joaquim Milheiro.

Recuperando o jogo da final, no domingo, frente aos italianos, o selecionador nacional considerou que os "primeiros 30 minutos do jogo ficaram aquém esperado" e, embora reconhecendo que a equipa "não foi tão competente", descartou que tenha havido excesso de confiança.

"Até acho que é injusto falar em excesso de confiança perante o ADN desta geração e das seleções nacionais. Os nossos jogadores entraram com vontade de vencer, mas com os pés bem assentes no chão. Respeitámos muito um excelente adversário e o jogo foi decidido nos detalhes", analisou Joaquim Milheiro.

A ideia foi partilhada pelo médio Hugo Félix, considerando que o grupo de trabalho tinha consciência das dificuldades que ia encontrar no jogo da final.

"Fizemos uma prova muito boa, faltou apenas esse último passo. Estivemos perfeitos em todos os jogos, mas frente a Itália, que era o mais importante, perdemos. Demos os primeiros 30 minutos ao adversário. Foi o nosso jogo menos conseguido e pagámos caro", disse o jogador do Benfica.

O jovem centrocampista partilhou, ainda, a sensação de ter o irmão João Félix, avançado internacional português que pertence aos quadros do Atlético de Madrid, a assistir na bancada a um dos jogos da equipa.

"É sempre um espetador importante, e especial para mim. Dá-me motivação, ajuda a equipa pela referência que ele é no futebol", disse Hugo Félix.

Questionado se gostaria de ver o irmão a jogar, novamente, no Benfica já esta época, o jovem médio, que alinha na equipa B das 'águias', respondeu com um "por que não?".

"Ele [João Félix] já sabe a minha opinião e irá decidir com os seus empresários. Não tenho nada a dizer sobre isso", completou.

JPYG // MO

Lusa/fim