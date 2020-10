Realiza-se no próximo fim de semana o Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande, quinta de sete provas do CPR 2020. Bruno Magalhães e Armindo Araújo destacaram-se no campeonato, mas os favoritos ao triunfo nesta prova são bem mais… Está a aproximar-se a fase decisiva do Campeonato de Portuga