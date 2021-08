Miguel Oliveira desistiu na 14.ª de 27 voltas devido a problemas mecânicos, enquanto Martin conquistou a primeira vitória da carreira, batendo o espanhol Joan Mir (Suzuki) por 1,548 segundos e o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 9,632 segundos.

Com estes resultados, Quartararo aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 172 pontos, contra 132 do segundo, o francês Johann Zarco (Ducati), sexto na Áustria, enquanto Miguel Oliveira é sétimo, com 85.

