A próxima edição dos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE)

terá lugar nas regiões italianas da Lombardia e Piemonte, de 30 de agosto a 4

de setembro de 2021. Como vem sendo hábito, a KTM continuará ‘comprometida’ a

100% com a realização do histórico evento.



Os Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), que são a mais antiga e prestigiada corrida de motociclismo todo-o-terreno do mundo organizada pela FIM, têm a KTM como marca, intrinsecamente ligada, tanto a este evento anual como ao que será a 95ª edição do evento no próximo ano.

Após o lançamento em Junho da vasta gama de modelos KTM EXC SIX DAYS 2021, a KTM iniciou oficialmente um diálogo intensivo com os organizadores italianos, com o compromisso de permanecer envolvida como marca no evento do próximo ano nas regiões da Lombardia e Piemonte.

Prestando um apoio valioso aos organizadores da prova para

ultrapassar este ano difícil, todas as partes continuarão a trabalhar para o

objectivo de estarem 100% Ready to Race em 2021.

Apesar do adiamento da edição de 2020 devido aos efeitos da pandemia da COVID-19, a KTM continua a apoiar o desporto de Enduro, estendendo o seu apoio aos organizadores apaixonados dos ISDE. Para além de ter um grande número de pilotos KTM a representar os respectivos países nas listas de inscritos oficiais dos ISDE, a KTM também tem estado todos as edições presente como marca no paddock com os seus bem sucedidos ‘packs’ de aluguer de motos KTM e de assistência em corrida.

Além disso, as raízes da KTM no Enduro são fortes e estão profundamente enraizadas, algo que é evidente no cuidado e no elevado nível de excelência técnica da sua série limitada de modelos KTM EXC SIX DAYS. Na sua edição de 2021, a gama KTM EXC SIX DAYS é mais uma vez o melhor exemplo do apoio continuado da KTM a esta emblemática corrida histórica. Com cada um desses modelos, a KTM fornece aos pilotos um pacote vencedor de corridas, pronto para responder os desafios mais extremos logo na entrega de cada uma das KTM SIX DAYS a cada ciliente.

Vittorio Angela, Vice-Presidente da Federação Italiana de Motociclismo [FMI]: “Com os Seis Dias Internacionais de Enduro a representarem o maior evento do calendário mundial de corridas off-road, estamos a trabalhar em estreita colaboração com os organizadores da edição italiana no período que antecede 2021.

Com o objectivo comum de conceber um grande evento para o próximo ano, apreciamos muito este apoio que a KTM oferece aos organizadores e a toda a comunidade enduro. Estou confiante que as duras equipas de trabalho do Moto Club Alfieri, Moto Club Pavia e Moto Club Valle Staffora, que são responsáveis pela organização do evento, vão tirar grande partido deste apoio da KTM”.

Também Paolo Carrubba, Director de Marketing da KTM Itália, tem uma ótima perspetiva deste apoio em 2021: “Juntamente com o lançamento dos nossos modelos KTM EXC SIX DAYS 2021 e com a total cooperação da equipa de Marketing Global da KTM, a decisão de estender o apoio à comunidade Enduro por detrás da organização ISDE, destina-se a ajudar a levar a edição de 2021 a um novo nível”.