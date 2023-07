"A atacante Nycole Raysla está desconvocada do Mundial feminino de 2023. A jogadora sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino de terça-feira (18) e não terá tempo hábil de recuperação", refere a CBF.

A avançada, de 23 anos, que integrava a lista de 23 escolhidas pela selecionadora Pia Sundhage, vai ser substituída pela média Angelina, jogadora das norte-americanas do OL Reign.

No Mundial, que decorrerá a partir de quinta-feira na Austrália e Nova Zelândia, o Brasil integra o grupo F, no qual tem como adversárias o Panamá (24 de julho), a França (29) e a Jamaica (02 de agosto).

Portugal fará a sua estreia num Mundial feminino, com a seleção das 'quinas' inserida no grupo E, com os Países Baixos (jogo em 23 de julho), o Vietname (27) e as bicampeãs mundiais em título, os Estados Unidos (01 agosto).

