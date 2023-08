Nych inicia defesa da amarela na Volta a Portugal em dia de chegada ao Larouco

O ciclista russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) vai partir hoje para a sétima etapa da 84.ª Volta a Portugal, com chegada ao alto do Larouco, vestido de amarelo, no regresso do pelotão à estrada após o descanso.