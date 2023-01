"Estamos confiantes e vamos entrar como sempre, para ganhar e para trazer mais um título para Lisboa. Sentimo-nos favoritos em todos os jogos e neste também. Queremos entrar de forma positiva, queremos entrar forte e conseguir mais uma vitória porque é uma taça que merecemos", disse o extremo leonino.

Fugindo à polémica de o Sporting ter tido mais tempo de descanso por ter jogado a meia-final um dia mais cedo, Nuno Santos anteviu que "os jogadores do FC Porto vão estar bem".

Sobre a sua posição na equipa, o jogador disse sentir-se bem no papel de um dos mais experientes do plantel e desvalorizou a turbulência causada pelo mercado de transferências.

"Isso não afeta nada. Estou no Sporting e estou feliz aqui. As notícias não afetam e estamos aqui de coração e alma para representar o clube da melhor forma. Sinto que estou num bom momento e espero dar continuidade", terminou.

O Sporting, vencedor da Taça da Liga em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, vai defrontar o FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da prova, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

