De acordo com a informação publicada no sítio oficial do PSG na Internet, Nuno Mendes sofreu uma "lesão nos isquiotibiais da perna direita" durante o jogo com o Lorient, realizado no domingo, no qual o defesa esquerdo entrou em campo aos 56 minutos, para o lugar do espanhol Juan Bernat.

A equipa parisiense perdeu por 3-1 o jogo da 33.ª jornada da Liga francesa, em que desde os 20 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do marroquino Achraf Hakimi, passando a dispor de cinco pontos de vantagem sobre o Marselha na liderança do campeonato.

Nuno Mendes, de 20 anos, disputou esta temporada 32 jogos pelo PSG -- clube no qual alinham também os internacionais portugueses Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha -, tendo marcado dois golos e efetuado sete assistências.

