O lateral esquerdo do Sporting, de 18 anos, torna-se o 48.º jogador a ser lançado pelo selecionador português, Fernando Santos, para colmatar a ausência de Raphaël Guerreiro, dispensado na véspera devido a problemas físicos, já depois das 'baixas' do guarda-redes Rui Patrício e do central Pepe, pelo mesmo motivo.

Como era expectável, Anthony Lopes, o guardião do Lyon, irá ocupar a vaga deixada por Patrício, que não falhava um 'onze' de Portugal em fases de qualificação para Europeus e Mundiais há quase uma década, interrompendo hoje uma série de 46 jogos consecutivos, iniciada em 02 de setembro de 2011, num jogo para o apuramento do Euro2012, com Paulo Bento no comando.

Já Domingos Duarte, central do Granada, vai cumprir a segunda internacionalização de 'quinas' ao peito, ao lado de Rúben Dias, 'agarrando' o lugar do eixo defensivo que pertence, normalmente, a Pepe.

Assim, no Juventus Stadium, em Turim, o campo escolhido para acolher a partida inaugural, ao invés do Estádio José Alvalade, por culpa da pandemia de covid-19, a equipa das 'quinas' vai alinhar com Anthony Lopes na baliza e João Cancelo, Rúben Dias, Domingos Duarte e Nuno Mendes no quarteto defensivo.

O meio-campo ficará a cargo de Rúben Neves, João Moutinho e Bernardo Silva, atrás do trio ofensivo composto por Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e André Silva.

De resto, o médio Danilo Pereira foi o jogador preterido por Fernando Santos da ficha de jogo composta por 23 jogadores e vai assistir ao desafio da bancada.

O encontro entre Portugal e Azerbaijão tem início às 20:45 locais (19:45 em Lisboa) de hoje, no Estádio da Juventus, em Turim, e será dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da ronda tripla de apuramento, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois.

Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off' de acesso à fase final.

