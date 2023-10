No primeiro encontro entre ambos, Borges, 85.º do ranking, bateu o tenista de Taiwan, 184.º, por 7-6 (6-0) e 6-0, em uma hora e 21 minutos.

Nas meias-finais, o maiato vai encontrar o 'qualifier' bielorrusso Egor Gerasimov, 503.º da hierarquia ATP.

Estas serão as quartas meias-finais de Borges no circuito challenger esta temporada, as primeiras desde o torneio de Nottingham, em Inglaterra, quando perdeu com o britânico Andy Murray, antigo número um mundial.

Antes, o número um português tinha chegado à final e vencido os torneios de Monterrey, no México, e de Phoenix, nos Estados Unidos.

NFO // AMG

Lusa/Fim