O atual 73.º da hierarquia ATP impôs-se ao 177.º do mundo por duplo 6-4, em uma hora e 15 minutos, assegurando a sua primeira presença nas 'meias' em torneios disputados em relva.

O número um português, terceiro cabeça de série do torneio britânico, vai defrontar o vencedor do embate entre o britânico Andy Murray, ex-número um mundial e atual 44.º do ranking, e o suíço Dominic Stricker, 117.º.

Nuno Borges já venceu dois torneios da categoria challenger esta época.

JP (AJC/NFO) // JP

Lusa/Fim