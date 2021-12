Diante do segundo cabeça de série do torneio e do atual 207.º colocado da hierarquia ATP, Nuno Borges (228.º) venceu o primeiro parcial por 6-4, mas teve de se aplicar no seguinte, no qual saiu vitorioso por 7-6 (7-4), após levar a melhor no 'tie-break', ao cabo de uma hora e 39 minutos.

Nas 'meias, Borges, que na passada semana conquistou o 'Challenger' de Antália, na Turquia, vai discutir um lugar na final com o francês Geoffrey Blancaneaux (283º), oponente nos 'quartos' do compatriota Gastão Elias (227º), que acabou por desistir, devido a dores no ombro, que poderiam condicionar o seu jogo de serviço.

