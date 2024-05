"Mais uma maratona de três horas. (...) Aguentei-me bem, de cabeça, e mantive-me duro nos momentos decisivos, e com o público ao rubro, do lado dele... o jogo com [Alexander] Bublik também me ajudou a preparar para este tipo de situações", afirmou, após a vitória em três sets.

Em embate da terceira ronda, Nuno Borges venceu em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 7-6 (10-8) e 7-6 (7-4), após uma batalha de três horas e sete minutos, e depois de ter estado a perder por 7-6 no 'tie break' do segundo 'set', salvando um 'match point'.

Borges destaca ter entrado "bastante bem no primeiro set", sendo depois dominado pelo superior jogo do italiano, que levou de vencida esse primeiro parcial, e a forma como se reencontrou para levar a melhor em dois 'tie break'.

Nuno Borges já tinha conseguido um feito inédito em Roma ao atingir pela primeira vez a terceira ronda de um torneio Masters 1.000, depois de derrotar o cazaque Alexander Bublik, 53.º jogador mundial e 15.º cabeça de série, por um duplo 6-4.

Agora, defrontará nos 'oitavos' o alemão Alexander Zverev, quinto jogador mundial e terceiro pré-designado, ou o anfitrião Luciano Darderi, 54.º, tendo já garantida uma subida no 'ranking', atendendo aos pontos somados até aqui.

"[Estou] muito contente por continuar neste torneio. Chegar à quarta ronda é mais do que alguma vez esperei. Já alcancei os meus objetivos para este torneio, mas estou aqui, vou a jogo, para ganhar", atira.

