O maiato de 26 anos, 89.º da hierarquia ATP, vai tentar conquistar, diante do 109.º tenista mundial e segundo jogador austríaco, o primeiro ponto no duelo que ditará o acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2024, numa jornada que tem início marcado para as 14:00, no piso rápido 'indoor' no Multiversum Schwechat, a sudeste de Viena.

De seguida, João Sousa, o mais internacional dos jogadores nacionais e atual 289.º do ranking, enfrenta o mais cotado tenista local, Sebastian Ofner (59.º), no segundo encontro de singulares do primeiro dia do embate entre Portugal e a Áustria, que decorre até sábado.

Naquele que será o quinto confronto direto entre as duas nações, Portugal procura a sua primeira vitória, depois das derrotas em casa, no Porto, em 1987, e em Guimarães, em 2016, e dos dois desaires fora de portas, em Mayrhofen, em 1986, e em Wels, em 1999.

A equipa vencedora do duelo garantirá uma vaga no play-off de acesso às Finais da Taça Davis, ao passo que a formação derrotada vai jogar, também em 2024, os play-offs para se manter no Grupo I e evitar a despromoção à segunda divisão mundial.

A seleção portuguesa, capitaneada por Rui Machado, é composta Nuno Borges, João Sousa, Frederico Silva (230.º), Gastão Elias (349.º) e Francisco Cabral (54.º de pares), enquanto a Áustria, sem o conceituado Dominic Thiem, que está doente, vai alinhar com Sebastian Ofner Jurij Rodionov, Dennis Novak (192.º), Alexander Erler (36.º de pares) e Lucas Miedler (37.º de pares), liderados pelo capitão Jurgen Melzer.

AMG/SRYS // VR

Lusa/Fim