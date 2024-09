Borges, atual 34.º do ranking mundial, foi afastado pelo quinto da hierarquia pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-3, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de uma hora e 48 minutos.

O número um nacional termina, assim, a sua prestação no Open dos Estados Unidos, igualando o melhor resultado em torneios do Grand Slam, depois de também ter chegado à quarta ronda do Open da Austrália deste ano.

Nuno Borges, de 27 anos, participou também na competição de pares, ao lado do compatriota Francisco Cabral, com a dupla lusa a ser eliminada na terceira ronda, ao perder diante dos australianos Max Purcell e Jordan Thompson em dois sets.

