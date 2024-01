O tenista natural da Maia não conseguiu contrariar o favoritismo de Medvedev, duas vezes finalista do 'major' australiano, em 2021 e 2022, que venceu em três horas e sete minutos por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

No principal estádio do torneio, a Rod Laver Arena, o russo, de 27 anos, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, quebrou o serviço de Nuno Borges a meio do primeiro parcial e garantiu a vitória por 6-3.

Borges, jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, deu mais luta no segundo set, obrigando Daniil Medvedev a ir a um 'tie break', que o antigo número um do mundo venceu por 7-4.

O português entrou ainda melhor no terceiro parcial, quebrando o serviço de Medvedev por três vezes, incluindo logo no jogo inicial. O russo chegou a ter duas oportunidades para fechar o encontro, mas Nuno Borges conseguiu fechar o set em 5-7.

Daniil Medvedev respondeu no quarto parcial em Melbourne Park, quebrando o serviço do português, de 26 anos, por duas vezes para concluir a partida em 6-1.

Apesar da derrota, Borges fez história ao ser o primeiro português a alcançar uma vaga nos oitavos de final do quadro de singulares do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Borges tornou-se ainda o segundo tenista português entre os 16 melhores jogadores de um 'major', depois João Sousa ter chegado à quarta ronda no Open dos Estados Unidos, em 2018, e em Wimbledon, em 2019.

Daniil Medvedev vai defrontar nos quartos de final do chamado 'Happy Slam' o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurkacz, nono do ranking ATP, e o francês Arthur Cazaux, vindo da qualificação.

