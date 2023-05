Nuno Borges, 88.º classificado no ranking mundial, foi presa fácil no primeiro embate da carreira com Tsitsipas, quinto posicionado na hierarquia da ATP, que se impôs após uma hora e 11 minutos de encontro, interrompido no sábado devido à chuva e que ficou concluído hoje.

Tsitsipas, finalista vencido em Roma no ano passado, quebrou logo o primeiro serviço de Nuno Borges e isso foi suficiente para conquistar o 'set' inicial, impondo-se mais duas vezes no serviço do português no segundo parcial, a última das quais para fechar o encontro no primeiro 'match point' que dispôs.

O número um português, de 26 anos, tinha-se qualificado pela primeira vez para a segunda ronda de uma prova do circuito masculino com a categoria Masters 1.000, ao impor-se na estreia ao sérvio Dusan Lajovic, número 46 do mundo, por 6-4 e 6-1.

