O número um português e 69.º tenista mundial, que terminou com dificuldades físicas, foi eliminado na estreia no 'major' londrino, ao perder com o Cerundolo, 19.º, por 5-7, 6-3, 6-3 e 6-4, em duas horas e 50 minutos.

O argentino, que pela primeira vez está na segunda eliminatória em Wimbledon, vai agora defrontar o checo Jiri Lehecka, 37.º do ranking, que afastou o austríaco Sebastian Ofner, 72.º.

