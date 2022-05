Na capital de República Checa, em terra batida, os campeões de pares da última edição do Estoril Open venceram com os parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 13 minutos.

Borges (99.º do ranking de pares) e Cabral (80.º) ficam agora à espera do desfecho do duelo entre as duplas Sanjar Fayziev (Uzbequistão)/Markos Kalovelonis (Grécia) e Marek Gengel/Lukas Rosol (ambos da República Checa) para conhecer os adversários da próxima ronda.

A dupla lusa procura em Praga o nono título 'challenger' e a 11.ª final do circuito.

