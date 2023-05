Esta será a primeira vez que o luso, atual 76.º posicionado da hierarquia ATP, mede forças com o veterano norte-americano (89.º), de 38 anos, que vem de cinco derrotas consecutivas.

O vencedor do duelo vai enfrentar o espanhol Zapata Miralles (37.º) ou o argentino Diego Schwartzman (93.ª).

Borges será único representante luso no quadro de singulares em Paris, naquela que será a sua segunda aparição, enquanto o compatriota Francisco Cabral jogará ao lado do brasileiro Rafael Matos na vertente de pares.

De resto, a edição 2023 do torneio de terra batida parisiense, que não contará pela primeira vez desde 2005 com o campeão em título, o espanhol Rafael Nadal (14 vezes coroado em Paris), devido a uma lesão na anca, pode ditar um eventual confronto nas meias-finais entre os dois principais favoritos.

O sérvio Novak Djokovic, terceiro cabeça de série, procura o 23.º Grand Slam da carreira e poderá enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, primeiro pré-designado e líder do ranking, jogadores que se estreiam frente a tenistas vindos da qualificação.

Já a outra semifinal possível poderá opor o russo Daniil Medvedev, que subiu ao segundo lugar do mundo, graças ao título no Masters 1.000 de Roma, no domingo último, ao norueguês Casper Ruud (n.º4).

No lado feminino, a polaca Iga Swiatek, número um da hierarquia WTA e atual campeã de Paris, e a cazaque Elena Rybakina (04.ª), recente coroada em Roma, estão na mesma metade do quadro, perspetivando-se um duelo entre as duas nas meias-finais.

No outro lado do quadro, poderá acontecer uma meia-final entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (02.ª) e norte-americana Jessica Pegula (03.ª).

