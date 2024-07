Nuno Borges, de 27 anos, que tinha como melhor colocação na hierarquia da ATP o 46.º posto alcançado em fevereiro, subiu nove lugares, graças ao triunfo alcançado no domingo sobre o espanhol Rafael Nadal, antigo número um mundial, na final do torneio sueco, em terra batida.

O tenista português conquistou o primeiro título no circuito principal, ao impor-se, na sua primeira final no circuito, por 6-3 e 6-2 ao veterano jogador espanhol, de 38 anos, vencedor de 22 títulos do Grand Slam, que subiu 100 posições no ranking, para a 161.ª.

Nuno Borges, que reforçou o estatuto de número um português, tornou-se apenas segundo tenista luso a vencer um torneio ATP, depois de João Sousa, que conquistou o título em Kuala Lumpur, em 2013, Valência, em 2015, Estoril Open, em 2018, e Pune, em 2022.

O antigo tenista vimaranense, que esteve num total de 12 finais, é também o detentor da melhor posição de sempre de um português no ranking mundial, com o 28.º lugar alcançado em 16 de maio de 2016.

Os tenistas nacionais também melhoram o posicionamento na hierarquia fora do top 100, com Jaime Faria a subir quatro postos, para o 166.º, e Henrique Rocha a ascender 10, para o 172.º, em ambos os casos as melhores colocações da carreira.

Sinner manteve-se no comando, à frente do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Carlos Alacaraz, segundo e terceiro classificados, respetivamente, num top 10 que se manteve inalterado, à exceção da subida do norueguês Casper Ruud do nono para o oitavo lugar, por troca com o russo Andrey Rublev.

RPC // JP

Lusa/fim