O número um nacional foi derrotado pelo 34.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-3, em duas horas e 28 minutos.

Borges, 47.º do ranking mundial, caiu pela segunda vez na primeira ronda de Roland Garros, depois de no ano passado ter conseguido o seu melhor resultado na terra batida parisiense, ao alcançar a segunda ronda.

O maiato de 27 anos continuará em Paris para disputar o quadro de pares, ao lado do francês Arthur Rinderknech, com Francisco Cabral a ser o outro representante português na variante, fazendo dupla com o colombiano Nicolas Barrientos.

